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Национальный академический театр им. Янки Купалы выступил со спектаклем «Паўлінка» в Бобруйске

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Национальный академический театр им. Янки Купалы выступил со спектаклем «Паўлінка» в Бобруйске

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