Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников - тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 - Брестского региона, 3 тыс. 260 - Витебского, 4 тыс. 365 - Гомельского, 1 тыс. 735 - Гродненского, 1 тыс. 610 - Могилевского, 2 тыс. 485 - Минской области. Около 800 доз для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что практика начала вакцинации с медицинских работников - общемировая. Вакцина распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

В 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V". Ранее были получены несколько небольших партий вакцин, а в канун Нового года - 20 тыс. доз российской вакцины "Спутник V", которая уже прошла контроль качества. "Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Беларуси. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине "Спутник V" планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - рассказали в пресс-службе.