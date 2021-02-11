Начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения планируется в конце марта – Пиневич

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения, в интервью программе «Панорама». По его словам, уже поступила очередная партия - 40 тысяч вакцин.

- В первых числах марта мы получим еще 100 тысяч вакцин. И с начала марта мы будем прививать педагогов, работников торговли - всех тех, у кого по роду деятельности множество контактов с другими людьми. В конце марта планируется массовый выход вакцины отечественного производства. Тогда же мы и начнем прививать население, - сказал Дмитрий Пиневич.

Что касается планов по развитию сферы здравоохранения, рководитель ведомства отметил: "Планы грандиозные, индикаторы труднодостижимые, но планка и должна быть высоко. Все, что касается качества жизни человека, здоровья, было, есть и будет приоритетом нашей социальной политики. Мы совершенствуем многоуровневую вертикаль системы здравоохранения, опорных больниц, межрегиональных центров, укрепляем материально-техническую базу".