Начат прием заявок на национальный конкурс “Золотая Литера”

Начат прием заявок на XVІI Национальный конкурс "Золотая Литера". Об этом сообщили в Министерстве информации.

Основная цель конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение их профессионального и идейно-содержательного уровня, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

К участию в конкурсе допускаются СМИ, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции печатного средства массовой информации, сетевого издания, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

"Золотая Литера" проводится для республиканских печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики", "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики", "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания". Такие же номинации объявлены для областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий.

Подать заявки можно по персональным номинациям: "Лучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия)", "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон)".

Гран-при будет вручен за "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" и "Лучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий". Будет определен также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

По заявленной номинации представляется не более 10 материалов от одного участника конкурса. Одни и те же материалы не могут быть представлены в разных номинациях. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными знаками-символами конкурса, а лауреаты конкурса - дипломами.

Заявки принимаются до 20 апреля (включительно) по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей,11, кабинет 425 с пометкой: "На национальный конкурс "Золотая Литера".

Организатором конкурса выступает Министерство информации. Подробности о проведении конкурса - на сайте ведомства.