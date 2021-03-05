Началось торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска (будет дополнено)
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