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Началось торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска (будет дополнено)

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Началось торжественное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Бобруйска (будет дополнено)

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