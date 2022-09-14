Начало творческой дружбы между поэтами и библиотекарями Сызрани и Бобруйска

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. Мысли и чувства, высказанные в поэзии, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все – одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.

И пусть сегодня поэты не собирают многотысячные залы, но красивые рифмованные строки порой могут спасти человеческие души, что так необходимо современному человеку. Удивительно, что в нашем насквозь прагматичном мире еще есть поэты. А они действительно есть и подтверждением тому стал состоявшийся телемост в рамках литературного фестиваля «Сызранская излучина» между городами Сызрань и Бобруйск, участниками которого стали библиотекари и поэты.

Как отметил уроженец Бобруйска Заслуженный художник Российской Федерации Абрам Рабкин, в нашем городе есть особый «бобруйский витамин». Мы уверены, что подобный «сызранский витамин» есть и в уютном городке Сызрань.

Безусловно, Сызрань богата талантами, в том числе литературными. Судьбы многих крупных российских писателей в те или иные периоды их жизни были связаны с этим городом. И сегодня Сызрань достойно несет звание Литературного города России.

В самом начале телемоста был задан позитивный настрой. Участники литературного фестиваля «Сызранская излучина» тепло и душевно читали свои стихотворения. В свою очередь бобруйские поэты (Надежда Акушко, Екатерина Соболева и Юлия Агранович) представили свои авторские стихотворения.

Чтение стихов – это не роскошь, а потребность души. Вот такая потребность появилась и у бобруйчан – прочитать стихотворение Надежды Подлесовой, которая родилась в Сызрани. О войне написано много, но стихотворение «Баллада о печи» трогает до глубины души.

Телемост литературного фестиваля «Сызранская излучина» стал началом творческой дружбы между поэтами и библиотекарями Сызрани и Бобруйска, ведь в наших городах поддерживаются лучшие литературные традиции.

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