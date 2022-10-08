Начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома: в Бобруйске созданы рабочие группы, которые ежедневно мониторят цены

Рассказывает начальник управления торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета Елена Семенчук:

— Сегодня вопрос цен на товары и услуги находится на особом контроле. С 6 октября действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь №669 «О временных мерах по стабилизации цен». На его основании не допускаются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающими услуги на территории Республики Беларусь, повышение цен. Они должны оставаться на уровне применяемых цен по состоянию на 5 октября 2022 года. В целях недопущения роста цен в городе Бобруйске созданы рабочие группы, которые осуществляют ежедневный мониторинг цен. В их состав входят работники Бобруйского городского исполнительного комитета, администраций Ленинского и Первомайского районов города, учреждения здравоохранения, образования, культуры, профсоюзы и депутаты. Дополнительно в Бобруйском горисполкоме организована работа «прямой телефонной линии», куда могут обратиться (в будний или выходной день) наши граждане, если они установят факт нарушения. Номер телефона 68-00-43.