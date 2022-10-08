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Начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Елена Семенчук: юридическим лицам всех форм собственности, ИП запрещено повышение цен на внутреннем рынке

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— Сегодня вопрос цен на товары и услуги находится на особом контроле. С 6 октября действует Постановление Совета Министров Республики Беларусь №669 «О временных мерах по стабилизации цен». На его основании не допускаются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги на территории Республики Беларусь, повышение цен. Они должны оставаться на уровне применяемых цен по состоянию на 5 октября 2022 года, – рассказала Елена Анатольевна.

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