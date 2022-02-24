Начальник управления ГКСуЭ по Могилевской области — о том, почему нужно принять участие в республиканском референдуме

Ярослав Федоринчик, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, полковник юстиции:

– Прямо сейчас Беларусь находится на пороге значимого исторического события – республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Не буду останавливаться на причинах необходимости так называемой конституционной реформы – об этом сказано очень много. Хочу сказать о другом.

Проделана огромная работа. Ученые, юристы, судьи, парламентарии несколько лет работали над изменениями и дополнениями в Основной Закон страны. Проанализирована эффективность действующей Конституции, изучены и аккумулированы инициативы государственных органов, тысячи предложений граждан, решены принципиальные вопросы. Проведены сотни открытых обсуждений, по итогам которых проект «дошлифовывался», выверялось каждое слово.

Можно ли назвать предложенный проект Конституции прогрессивным? Гарантирует ли он безопасность суверенитета нашего государства? Основывается ли он на духовных традициях белорусского народа? Учитывает ли он законные интересы белорусских граждан? Да, конечно, да.

Демократия на основе идеологии белорусского государства и многообразия политических институтов и мнений, придание ВНС статуса высшего органа народовластия, сохранение исторической правды и памяти, исключение военной агрессии в отношении других государств, проявление социальной ответственности каждым белорусом, поддержка молодежи и семей с детьми, брак как союз женщины и мужчины и т.д. – искренне поддерживаю предложенные дополнения и изменения. Уверен, что абсолютное большинство белорусов – также.

Считаю, что предложенная Конституция, в случае поддержания ее белорусским народом, может стать крепким фундаментом, благодаря которому наше государство сможет эволюционно развиваться, преодолевая все вызовы современных реалий, обеспечив гражданам достойный уровень жизни, благополучие и безопасность.

Почему нужно идти на референдум? Потому что это прекрасная возможность для белорусов определить свое будущее в стабильной и безопасной стране.

Я лично уже отдал свой голос за обновленную Конституцию – учитывая особенности несения службы и напряженный рабочий график на текущей неделе, я не стал откладывать это важное дело и посетил избирательный участок еще в первый день досрочного голосования.