Начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома выслушает бобруйчан

В пятницу, 25 ноября 2022 года, начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Валентина Вячеславовна Шинкевич проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию подразделения, можно будет задать с 14.00 до 16 часов по телефону 78-60-41.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома