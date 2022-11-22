Начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома выслушает бобруйчан
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В пятницу, 25 ноября 2022 года, начальник отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Валентина Вячеславовна Шинкевич проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию подразделения, можно будет задать с 14.00 до 16 часов по телефону 78-60-41.
ГИОС УВД Бобруйского горисполкома
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