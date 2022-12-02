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Общество

Начальник Департамента по гражданству и миграции проведет 3 декабря прямую линию

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Начальник Департамента по гражданству и миграции проведет 3 декабря прямую линию

Прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексеем Бегуном состоится 3 декабря. Об этом сообщили в МВД.

Вопросы, касающиеся деятельности департамента, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-74-77.

По материалам belta.by.

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