Начальник Департамента по гражданству и миграции проведет 3 декабря прямую линию
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Прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексеем Бегуном состоится 3 декабря. Об этом сообщили в МВД.
Вопросы, касающиеся деятельности департамента, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-74-77.
По материалам belta.by.
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