Начальник Департамента по гражданству и миграции проведет 3 декабря прямую линию

Прямая телефонная линия с начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексеем Бегуном состоится 3 декабря. Об этом сообщили в МВД.

Вопросы, касающиеся деятельности департамента, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-74-77.

По материалам belta.by.