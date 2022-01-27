Начальник Бобруйской ГАИ – о ситуации на дорогах города, безопасном вождении в зимний период и особенностях европротокола

– Каков характер ДТП на дорогах Бобруйска этой зимой, что является основной причиной ДТП, кто чаще становится виновником: пешеходы или водители?

– Анализируя часть уже прошедшего зимнего периода (декабрь 2021 – сегодняшний день), можно ответить, что основной категорией ДТП на территории города является – ДТП с участием механического транспортного средства и пешехода (наезд на пешехода): 7 из 8 происшествий. Основные причины таких ДТП – нарушения правил проезда пешеходных переходов со стороны водителей (4 ДТП), неподчинение сигналам регулирования (1 ДТП), переход пешеходом через проезжую часть дороги в неустановленном месте (1), ходьба вдоль проезжей части, игра на проезжей части (1). В своем большинстве виновниками ДТП являются водители (6 аварий, или 75% от их общего числа). Сопутствующими причинами и условиями, способствовавшими совершению двух ДТП стали: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (12 декабря на ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Гоголя), нахождение пешехода в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части (25 декабря на ул. Гоголя). Определяющее влияние на условия совершения ДТП на дорогах оказывают сезонные факторы, в т. ч. в зимний период: преобладание темного времени суток и неблагоприятные метеорологические условия (осадки в виде дождя и снега, снежный накат на проезжей части, гололедица), влияющие на видимость в направлении движения и устойчивость автотранспорта на проезжей части, а также безопасность пешеходов. Отдельное влияние продолжает оказывать «человеческий» фактор, недостаточность навыков безопасного и правомерного поведения участников дорожного движения, а также уровня правовой культуры отдельных участников дорожного движения, что определяет повышенный риск совершения ДТП и их уязвимость в автоавариях.

– Какие основные опасности поджидают автомобилистов зимой? И какие профессиональные рекомендации по стилю вождения в сложных условиях зимних дорог можете дать?

– Вождение автомобиля зимой – нелегкая задача как для новичков, так и для профессионалов. Изменение погодных условий серьезно усложняет жизнь водителей:

из-за низкой температуры нелегко запускать двигатель;

приходится регулярно очищать замерзшее лобовое стекло;

снегопад ухудшает обзор дорожного полотна;

гололед снижает сцепление колес с дорогой.

Неаккуратное вождение зимой провоцирует множество ДТП, по статистике их становится значительно больше.

Особенности вождения зимой

Чтобы вождение зимой в городе и на загородных трассах стало безопаснее, соблюдайте рекомендации:

Проверяйте авто перед выездом: работают ли дворники, поворотники, исправен ли ближний и дальний свет (это важно, темнеет довольно рано). Не превышайте скорость. Соблюдайте дистанцию. Тормозите правильно — в авто без ABS прерывисто давя ногой на педаль тормоза, в ином случае — не отпуская ее до полной остановки. Будьте особо внимательны на подъемах, спусках, поворотах.

Стиль вождения зимой — максимально сдержанный и спокойный, старайтесь в любых обстоятельствах контролировать ситуацию. Начинающим водителям рекомендуется ездить в светлое время суток, а в условиях сильных снегопадов лучше воспользоваться общественным транспортом.

Если машина вошла в занос из-за погодных условий при соблюдении скоростного режима и зимних шинах, в связи с чем произошло столкновение с другой машиной, почему виноватым в этом всегда считается водитель, не справившийся с управлением? Было бы интересно более подробно остановиться на этой ситуации, какой порядок действий пострадавших, попавших в подобного рода ДТП.

– Какую помощь бобруйские сотрудники ГАИ оказывают водителям, попавшим в сложную ситуацию?

– Госавтоинспекция города Бобруйска достаточно часто оказывает помощь автовладельцам. Это происходит не только в зимний период, но и другое время года. Наиболее частыми просьбами водителей является дотянуть до заправки, так как закончилось топливо, либо завести автомобиль, потому что села аккумуляторная батарея и други причины. Если же неприятность застала Вас в дороге, необходимо набрать 102 и ближайший наряд окажет Вам помощь.

– Если машина вошла в занос из-за погодных условий, в связи с чем произошло столкновение с другим автомобилем, почему виноватым считается водитель, не справившийся с управлением, а не сугробы и гололед, грубо говоря? Какой порядок действий пострадавших, попавших в подобного рода ДТП.

- В соответствии с пунктом 87 Правил дорожного движения при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 ПДД и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

Если же в ДТП пострадали люди, то необходимо вызвать ГАИ и скорую помощь, если есть такая необходимость.

Если же это механическое дорожно – транспортное происшествие, то можно обойтись и без вызова ГАИ. Необходимо составить Европротокол.

– Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни последнего времени. Он позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии достаточно быстро получить страховую выплату. Однако европротокол имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении.

– Расскажите подробнее про европротокол.

- Вопреки некоторым мнениям, европротокол – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГАИ. Приставка «евро» говорит о том, что эта практика была применена по примеру других европейских стран, где широко практикуется такой способ оформления ДТП. При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ДТП ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ?

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того, чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;

водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Как видно из вышеприведенного списка, условия оформления европротокола вполне просты, но важнейшим обстоятельством является то, что должны соблюдаться все эти условия без исключения. То есть, если при ДТП были повреждены 3 и более автомобилей или один из двух участников ДТП повредил, к примеру, светофор, дорожный знак или чей-то торговый киоск, европротоколом воспользоваться не получится – придется вызывать ГАИ. То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин и обстоятельств ДТП – если никто не хочет признавать свою вину, или имеются разногласия в масштабе нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники ГАИ и страховая компания. Если второй участник ДТП, в которое вы попали, агрессивен, пьян или у него отсутствует водительское удостоверение и страховка, или он находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе тоже не может быть и речи – вызывайте ГАИ.

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДТП ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ?

Общий порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу таков:

- сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП;

- совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу;

- совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения;

- по возможности, стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения;

- кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;

- один экземпляр заполненного Извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй – у лица, ответственного за причинение вреда.

Обратите внимание: извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования.

Если все-таки у участников ДТП возникают вопросы по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ, то можно позвонить по номеру 140 (круглосуточный колл-центр), где специалисты пошагово разъяснят порядок действия при оформлении европротокола, помогут заполнить бланк извещения о ДТП, оперативно проверят наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Услуги колл-центра бесплатны, пользователи оплачивают лишь стоимость звонка согласно действующему тарифному плану мобильного оператора.