Начались каникулы. Сотрудники милиции напоминают о детской безопасности

Вот и наступили осенние каникулы. У ребят появилось достаточно времени для отдыха, развлечений и общения с друзьями. А чтобы отдых был в радость, Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Манько напоминает родителям о правилах безопасности для детей:

- нельзя открывать дверь незнакомым людям, когда находишься один дома;

- нельзя играть с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами;

- не употребляй лекарственные препараты без назначения врача;

- не употребляй наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества;

- не приглашай незнакомых ребят к себе домой, когда нет взрослых;

- не играй на улице вблизи проезжей части;

- не входи на незнакомые сайты. Никогда не посылай свой пароль, личные данные и др. информацию. Без контроля родителей не встречайся с людьми, с которыми познакомился в интернете.

- не увлекайся длительным просмотром телевизора, телефона, компьютера;

- соблюдай правила пожарной безопасности при обращении с электроприборами.

УВД Бобруйского горисполкома отмечает в целях стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, повышения эффективности мероприятий, направленных на профилактику потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива несовершеннолетними, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, профилактики тяжких и особо тяжких преступлений с 29 октября по 7 ноября в Бобруйске проводятся дополнительные профилактические мероприятия «Безопасные осенние каникулы».

Родители, помните! Только от вашего ежедневного контроля за поведением детей, особенно на улице, зависит, станут ли каникулы прекрасной порой отдыха и развлечений или превратятся в проблемы и неприятности.