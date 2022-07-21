Начали обновлять пешеходные дорожки на Ульяновской
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Ульяновская в этом сезоне переживает полный апгрейд. Не так давно работники "Белавтодора" завершили укладку магистрали. Уже в ближайшие дни эту улицу разметят работники филиала СМЭП Бобруйска.
Дан старт и по обновлению пешеходной зоны. Гендиректор ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александр Шостак также сообщает, что замена асфальта будет проходить по обеим сторонам магистрали.
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