Началась кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2022 год

Большинство наших доходов облагается налогом. Ответственность за уплату подоходного налога обычно лежит на организациях, где трудятся граждане, однако нередко они получают деньги и из других источников. В таком случае следует предоставлять налоговую декларацию и, если понадобится, уплатить налог. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, кто должен отчитаться о доходах и как можно это сделать. ­

Отчитаться о доходах, полученных в минувшем году, необходимо не позднее 31 марта 2023-го. Представить налоговую декларацию можно как лично посетив налоговую инспекцию, так и через своего законного или уполномоченного представителя. Допустимо также ее направление по почте или же с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика.

Кто же должен предоставлять налоговую декларацию? Во-первых, тот, кто получил доход от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества. Так, следует озаботиться декларацией тем, кто в течение календарного года продал два и более автомобилей, технически допустимая общая масса которых не превышает 3,5 тонны, а число сидячих мест помимо сиденья водителя не превышает восьми, или же один автомобиль, который весит более 3,5 тонны и укомплектован большим количеством сидений.

Подлежат декларированию и доходы от продажи или иного возмездного отчуждения отдельных объектов недвижимости. В то же время доходы, полученные физическими лицами от продажи в течение пяти лет одного жилого дома, квартиры, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, не декларируются, налог не уплачивается. При этом в МНС уточняют, что если вы, скажем, продали в 2019 году одну дачу, а в 2022-м — одну квартиру, т.е. объекты недвижимости с разными наименованиями, то эти доходы от соответствующего налога освобождаются. Также освобождаются от подоходного налога доходы, полученные от продажи имущества, доставшегося по наследству независимо от периодичности их отчуждения.

Налоговую декларацию должны предоставить те, кто в течение 2022 года получил доходы в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 8078 белорусских рублей. Исключение составляют доходы, полученные физическим лицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства, опекуна, попечителя и подопечного. Такие доходы не облагаются подоходным налогом независимо от размера. К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К своякам относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

Отчитаться о доходах следует и физическим лицам, признаваемым в 2022 году налоговыми резидентами Беларуси и получившим за этот период средства из-за границы или за границей. При этом физическое лицо, которое находилось за пределами нашей страны 183 дня и более в календарном году, не признается налоговым резидентом Беларуси.

Уплатить подоходный налог, исчисленный на основании представленной налоговой декларации, физическому лицу необходимо не позднее 1 июня 2023 года.­

По материалам sb.by­