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Экономика

Наценка на яблоки и лук бывает под 300%! Лукашенко потребовал жестко разобраться со спекулянтами

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Наценка на яблоки и лук бывает под 300%! Лукашенко потребовал жестко разобраться со спекулянтами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства потребовал жестко разобраться со спекулянтами, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на проблему необоснованного посредничества. "На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты, - подчеркнул Президент. - Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!" В этой связи Александр Лукашенко потребовал от ответственных лиц вмешаться в ситуацию и немедленно решить вопрос.

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