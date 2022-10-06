Наценка на яблоки и лук бывает под 300%! Лукашенко потребовал жестко разобраться со спекулянтами
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства потребовал жестко разобраться со спекулянтами, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание на проблему необоснованного посредничества. "На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты, - подчеркнул Президент. - Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!" В этой связи Александр Лукашенко потребовал от ответственных лиц вмешаться в ситуацию и немедленно решить вопрос.
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