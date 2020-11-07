Нацбанк: золотовалютные резервы Беларуси подросли до 7,5 млрд долларов

Национальный банк сообщает: за октябрь золотовалютные резервы Беларуси подросли до 7,5 млрд долларов.

Пополнили казну за счет внешнего займа и покупки иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Согласно планам финансового регулятора, на конец года государственная «подушка безопасности» должна быть не менее 7 миллиардов 300 миллионов долларов.

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