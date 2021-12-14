Нацбанк выпустил в обращение новые памятные монеты

Национальный банк с 14 декабря выпустил в обращение новые памятные монеты, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В числе выпущенных монет - "Уладзімір Карват. Герой Беларусі", "Ельня" серии "Заказнікі Беларусі", "Ляляк звычайны" серии "Птушка года", "Кобрынскі строй" серии "Беларускі народны касцюм", "Каталіцызм" серии "Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi", "Год Тыгра" серии "Кiтайскi каляндар".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты".