Нацбанк будет устанавливать официальный курс белорусского рубля к катарскому риалу ежемесячно
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Национальный банк будет устанавливать официальный курс белорусского рубля по отношению к катарскому риалу ежемесячно. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 29 сентября 2022 года №373, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.
Как сообщалось, Нацбанк расширил список иностранных валют, к которым будет устанавливать официальный курс. Согласно постановлению №352 от 19 сентября 2022 года после канадского доллара теперь в этом перечне числится катарский риал. Таким образом, финансовый регулятор будет устанавливать официальный курс 79 иностранных валют.
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