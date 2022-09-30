Нацбанк будет устанавливать официальный курс белорусского рубля к катарскому риалу ежемесячно

Национальный банк будет устанавливать официальный курс белорусского рубля по отношению к катарскому риалу ежемесячно. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 29 сентября 2022 года №373, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

Как сообщалось, Нацбанк расширил список иностранных валют, к которым будет устанавливать официальный курс. Согласно постановлению №352 от 19 сентября 2022 года после канадского доллара теперь в этом перечне числится катарский риал. Таким образом, финансовый регулятор будет устанавливать официальный курс 79 иностранных валют.