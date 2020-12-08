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Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс “Познай Беларусь” до 11 декабря

mogilevnews.by 64 0

Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс “Познай Беларусь” до 11 декабря

Национальное агентство по туризму продлило до 11 декабря прием заявок на XVIII Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь", сообщили в Национальном агентстве по туризму.

"По многочисленным просьбам прием заявок продлен до 11 декабря включительно", - сообщили в нацагентстве. Ранее прием заявок планировали завершить 9 декабря.

В этом году утверждены 10 номинаций, в которых будут соревноваться профессионалы туризма и любители путешествий.

Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и средства размещения (отели высокой/средней и низкой ценовой категории, санатории).

В номинации "Агроэкоусадьба года" лучших определят в подноминациях "Этнокультура", "Экоусадьба", "Агротуристический кластер".

Среди номинаций также "Материал года", "Музеи и объекты развлечения года", "Фотография года", "Рассказы о малой Родине". Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.

Традиционно среди туристов популярна номинация "Я познаю Беларусь". Для участия нужно сфотографироваться на фоне как можно большего количества достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.

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