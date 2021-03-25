Набор студентов по новой специализации впервые в Беларуси открывает МГУП

В Могилевском госуниверситете продовольствия в 2021 году открывается набор студентов по новой специализации «Технология продуктов детского и функционального питания».

Как отметили в вузе, подготовка инженеров-технологов по этой специализации будет осуществляться впервые в Беларуси. Студенты в процессе получения образования овладеют технологиями создания полезных продуктов питания для различных групп населения, основами нутрициологии, физиологией питания, медико-биологическими основами детского и функционального питания, другими компетенциями.

Будущие специалисты будут востребованы на предприятиях по производству детского питания, кондитерских и хлебопекарных изделий, в санаториях, спортивных и оздоровительных лагерях, в школах, гимназиях, лицеях.