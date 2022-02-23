Наблюдатель: голосование в Бобруйске проходит в спокойной обстановке

Голосование в Бобруйске на избирательном участке №3 проходит в спокойной обстановке, сообщает БЕЛТА. Таким мнением поделился национальный наблюдатель председатель Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Виноградов.

«Досрочное голосование на избирательном участке стартовало очень активно. Люди с пониманием относятся к важному политическому событию и правильно оценивают ситуацию, связанную с внесением дополнений в Конституцию. Голосование проходит в спокойной обстановке, за порядком следят правоохранительные органы. Особое внимание уделено эпидситуации, - рассказал Александр Виноградов. - Я наблюдатель с 30-летним стажем. Глядя на то, что сегодня творится в мире, считаю своим гражданским долгом следить за порядком в ходе проведения референдума, чтобы внести свою лепту в укрепление и развитие суверенитета нашего государства».

Для того, чтобы высказать свое мнение на референдуме о поправках в Основной закон страны, у белорусов есть шесть дней. В дни досрочного голосования с 22 по 26 февраля избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день 27 февраля избиратели могут проголосовать с 8.00 до 20.00.