На Жуковского горел сарай

18 января в 6.42 поступило сообщение спасателям о пожаре хозяйственной постройки по улице Жуковского в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли хозпостройки. Спасатели справились со стихией, не дав пламени распространиться на соседние строения.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, перекрытия, имущество внутри. Повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС