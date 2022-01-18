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Происшествия

На Жуковского горел сарай

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На Жуковского горел сарай

18 января в 6.42  поступило сообщение спасателям о пожаре хозяйственной постройки по улице Жуковского в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли хозпостройки. Спасатели справились со стихией, не дав пламени распространиться на соседние строения.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, перекрытия, имущество внутри. Повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам  101 или 112.

 

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

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