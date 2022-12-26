На железной дороге в Сербии перевернулись вагоны с аммиаком

Отмечается, что примерно в 17.30 по местному времени (19.30 по минскому) на участке железной дороги Пирот - Станиченье рядом с населенным пунктом Сопотски-Хан перевернулось несколько вагонов, в которых находился аммиак. Стражи порядка призывают граждан, проживающих недалеко от места аварии, не выходить из своих домов. Движение автотранспорта на участке Пирот - Бела-Паланка прекращено, водителей просят пользоваться объездным путем.

Согласно информации издания Blic, в результате аварии произошла утечка аммиака. На дорогах недалеко от места аварии плохая видимость. Несколько транспортных средств съехали с дороги, однако добраться до них, чтобы оказать помощь водителям, пока не удается.

На месте аварии работают правоохранители, спасатели и пожарные.