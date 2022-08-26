На жатве в Бобруйском районе появились новые «двухтысячники»

Уборочная страда в районе близится к финишу. На сегодняшнее утро, как сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, уже убрано 96% площадей. Каждый день пополняются хлебные закрома, вместе с этим растет и число тех, кто своим ежедневным трудом вносит весомую лепту в рост благосостояния и процветания района.

Накануне преодолели «двухтысячный» рубеж по намолоту хлеба и перевозке зерна труженики СПК «Гигант» молодежный экипаж комбайна в составе Ивана Жигова и Юрия Антоненко и водитель Валерий Шевелев. Поздравить их с трудовой победой прибыли 1-й заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома Алексей Журавлёв, председатель райкома профсоюза работников АПК Надежда Дудаль, заместитель председателя СПК «Гигант» по идеологической работе Анастасия Гацко.

На поле, где трудились в этот день хлеборобы, властвовало раскаленное солнце и августовский зной. Находиться с раннего утра до позднего вечера в кабине грохочущего комбайна, тщательно контролируя качество уборки, — задача не из легких, но несмотря на молодой возраст, у экипажа вполне достаточно опыта и трудовой закалки. По-прежнему остается в рядах лидеров и водитель Шевелев, которому уже не первый раз в нынешней жатве доводится принимать поздравления с трудовыми достижениями.

— Поздравляем с заслуженной победой, — говорит Алексей Журавлёв, крепко пожимая руки водителю и комбайнерам. Он подчеркнул при этом, что вдвойне приятно вручать заслуженные награды первому в хозяйстве экипажу-двухтысячнику, причем, из числа молодежи. Это значит, что у сельхозпредприятия появилась достойная смена и отрасль будет в надежных руках. Поблагодарили лидеров уборочной кампании за нелегкий крестьянский труд, самоотдачу и преданность делу Надежда Дудаль и Анастасия Гацко. Под аплодисменты новым «двухтысячникам» вручены благодарственные письма, ценные подарки. И вот уже новый вымпел с цифрой «2 000» водружен на видное место сельскохозяйственной техники.

Мощные хлебоуборочные машины уверенно продолжают шествие по шелковистым волнам спелых колосьев. Еще несколько напряженных минут интенсивной работы жаток комбайна, и вновь в кузов подоспевшего МАЗа из бункера прольется безудержным водопадом медово-солнечное золото нового урожая.

Бобруйский районный исполнительный комитет