Филиал «Осиповичское управление магис­тральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» доводит до сведения, что на землях Бобруйского района проложены магистральные газопроводы высокого давления, которые отображены на пуб­личной земельно-информационной карте Беларуси, публикуемой в сети интернет по адресу: http://gismap.by, и на местности обозначены предупредительными знаками.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Совета Министров Респуб­лики Беларусь №584 от 11 апреля 1998 года (далее – Правила), в охранной зоне магистрального газопровода (участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси газопровода с каждой стороны) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-­измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения; проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений газопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные со­оружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; производить самовольные, не согласованные с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению.

Подлежат согласованию с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» все проекты на строительство зданий и сооружений, размещаемых в пределах безо­пасных минимальных расстояний от действующих газотранспортных объектов, определяемых СНиП 2.05.06-85 (от 10 до 700 м) в зависимости от назначения, диаметра и класса газопровода, классификации строящегося объекта, здания, сооружения. В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды; производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил, а также допустившие нарушения нормальной работы объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ущерб, причиненный вследствие нарушения требований Правил, возмещается физическими и юридическими лицами в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Респуб­лики Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны информировать население о правилах охраны ма­гистральных трубопроводов.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне газопровода, следует обращаться по адресу: 213721, Осиповичский район, аг. Лапичи, филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Телефоны: 8(02235) 6-12-17, 6-12-41, 6-12-62; сот. +375(29) 640-16-36.

Администрация.

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