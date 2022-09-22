Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» доводит до сведения, что на землях Бобруйского района проложены магистральные газопроводы высокого давления, которые отображены на публичной земельно-информационной карте Беларуси, публикуемой в сети интернет по адресу: http://gismap.by, и на местности обозначены предупредительными знаками.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь №584 от 11 апреля 1998 года (далее – Правила), в охранной зоне магистрального газопровода (участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси газопровода с каждой стороны) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения; проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений газопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; производить самовольные, не согласованные с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению.
Подлежат согласованию с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» все проекты на строительство зданий и сооружений, размещаемых в пределах безопасных минимальных расстояний от действующих газотранспортных объектов, определяемых СНиП 2.05.06-85 (от 10 до 700 м) в зависимости от назначения, диаметра и класса газопровода, классификации строящегося объекта, здания, сооружения. В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды; производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил, а также допустившие нарушения нормальной работы объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Ущерб, причиненный вследствие нарушения требований Правил, возмещается физическими и юридическими лицами в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь.
Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны информировать население о правилах охраны магистральных трубопроводов.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне газопровода, следует обращаться по адресу: 213721, Осиповичский район, аг. Лапичи, филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Телефоны: 8(02235) 6-12-17, 6-12-41, 6-12-62; сот. +375(29) 640-16-36.
Администрация.
УНП 100219778
Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» доводит до сведения, что на землях Бобруйского района проложены магистральные газопроводы высокого давления, которые отображены на публичной земельно-информационной карте Беларуси, публикуемой в сети интернет по адресу: http://gismap.by, и на местности обозначены предупредительными знаками.