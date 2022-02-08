«На завтра еды уже нет». Осиповичский приют для диких раненых птиц просит помощи

Приют для диких птиц «Охрана природы» 7 февраля попросил о помощи. Работники сообщили, что у них «крайняя ситуация, в приюте завтра уже нет еды» сообщает МогилевОнлайн.

«В зимний период времени года, сложнее всего, электричество, отопление, корм, вет. услуги, все это на столько дорого, что говорить о строительстве вольеров в зимний период даже не приходится, а они все еще нужны, ведь птиц все больше и больше, хоть и ведется постоянный выпуск, но поступает их на столько много, что для врановых нужно уже 2 дополнительных вольера, одного 6-ти метрового мало…

Сейчас создалась крайняя ситуация, еды вообще нет, сегодня птицы кушают, а завтра даже не знаю, что делать…», — написали работники приюта.

В приюте под Осиповичами находится 120 птиц: лебеди, аисты, вороны, грачи, чайки, сороки и многие другие виды. А еще там живут три кролика.

Чтобы обеспечить птиц на месяц нужно 10 килограмм круп, мясо, яйца, овощи для воронов, специальный корм и так далее.



Помочь приюту можно деньгами:

Карта 4255 2003 0278 2008 сроком действия до 06/22;

Российская карта 4048 0250 0089 4470 сроком действия 03/24;

Голодный номер мтс +375336684102 (можно просто пополнить баланс мтс обычным способом)

ЕРИП по коду 7451866;

ЮMoney кошелек 410019909149015.

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