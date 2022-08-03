На Заводской спасли квартиру от пожара

3 августа в 2.50 поступило сообщение от очевидца о горящем балконе многоэтажки по улице Заводская в Бобруйске.

Хозяин находился на улице, с его слов в квартире никого не было. Работники МЧС ликвидировали пожар, не дав пламени распространиться. В результате огнем повреждено имущество на балконе, закопчены стены. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает: незатушеная сигарета – причина большинства пожаров. Берегите себя.