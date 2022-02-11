На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрена эффективность работы рыбохозяйственной отрасли региона

Коллегией отмечено, что в области не обеспечена должная эффективность рыбного хозяйства, выполнение в полном объеме доведенных Минсельхозпродом заданий по объемам производства и реализации ценных и иных пород рыб.

Крупнейшим производителем форели в республике ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» из-за недостатка оборотных средств в 2019-2020 гг. не выполнено задание по производству товарной рыбы, в 2021 году - по ее реализации.

В регионе не используются в полной мере резервы снижения себестоимости выращивания форели за счет организации производства рыбной икры и отечественных комбикормов, которые в настоящее время закупаются по импорту.

Рыбохозяйственными организациями не принимаются должные меры по поддержанию водных объектов (в том числе прудов) в надлежащем состоянии.

Коллегией заинтересованным государственным органам внесены и взяты на контроль предложения по принятию комплекса мер по наращиванию производства рыбы в регионе.