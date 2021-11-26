На заседании горисполкома обсудили ход выполнения Директивы №1

На заседании горисполкома 26 ноября рассмотрели выполнение в Бобруйске Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Ситуация с преступностью в городе, противопожарная безопасность, травматизм на производстве, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и предупреждению гибели людей на водах и еще ряд вопросов осветила в докладе заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик. О преступности в сфере семейно-бытовых отношений и профилактической работе в этом направлении рассказал начальник УВД Бобруйского горисполкома Павел Змитер, отметив, что «большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения». На тему производственного травматизма и охраны труда в бобруйских организациях выступил начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Сергей Павленко.

– Хочу отметить, что по оперативным данным на сегодняшний день число работников, получивших тяжелые производственные травмы, снизилось с 13 в 2020 году до 12 в текущем году. Еще одним положительным моментом является отсутствие смертельно травмированных на производстве. Основные причины несчастных случаев на производстве – нарушение самим потерпевшим требований локальных актов по охране труда и личная неосторожность потерпевшего, – сказал Сергей Павленко.

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