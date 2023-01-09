На Западной горел автомобиль

8 января в 10.04 от очевидца поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Западной в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение легкового автомобиля 2002 г.в. Хозяин на месте отсутствовал. В результате пожара уничтожено навесное оборудование, подкапотное пространство автомобиля, бампер, крылья. Поврежден капот, лобовое остекление. Пострадавших нет. Спасено 2 автомобиля. Причина пожара – устанавливается.

МЧС напоминает: при пожаре звонить ­112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с

общественностью Бобруйского ГРОЧС.