На Западной горел автомобиль
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8 января в 10.04 от очевидца поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Западной в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение легкового автомобиля 2002 г.в. Хозяин на месте отсутствовал. В результате пожара уничтожено навесное оборудование, подкапотное пространство автомобиля, бампер, крылья. Поврежден капот, лобовое остекление. Пострадавших нет. Спасено 2 автомобиля. Причина пожара – устанавливается.
МЧС напоминает: при пожаре звонить 112.
Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с
общественностью Бобруйского ГРОЧС.
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