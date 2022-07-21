На закрытие 77-го театрального сезона приглашает Бобруйский театр

Закрытие 77-го театрального сезона пройдёт в областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича 21 июля.

Как сообщили в учреждении культуры, в 18.00 для зрителей покажут балладу «Серебряные крылья» (В.Алексеев).