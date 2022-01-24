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На вторую ступень мирового рейтинга поднялась бобруйчанка Вера Хващинская

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На вторую ступень мирового рейтинга поднялась бобруйчанка Вера Хващинская

Международными федерациями IDF и FMJD опубликованы мировые рейтинги по состоянию на 1 января 2022 года.

Шашки-64.
Мужской рейтинг-лист впервые возглавил действующий чемпион мира и Европы Игорь Михальченко! Андрей Валюк - на втором месте. В женском рейтинге лучшая из белорусок - Вера Хващинская - поднялась на вторую строку, Яна Якубович - третья, Дарья Федорович - четвертая.

Шашки-100.
В первой десятке мужского рейтинга располагается Анатолий Гантварг, он восьмой. Ольга Федорович и Виктория Николаева - на четвертой и девятой строчке женского рейтинг-листа соответственно.

БФШ

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