На вопросы читателей отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская.

Павел Иванович спрашивает: «На Новый год я хочу подарить внуку дорогостоящий ноутбук. Как сделать, чтобы эта вещь принадлежала только ему, а то у дочери в семье неурядицы. Если она вдруг будет разводиться, я хочу быть уверен, что мой подарок останется у внука».

– Если Вы решили сделать дорогостоящий презент, лучше всего оформить его правильно. Если стоимость подарка более 10 базовых величин – более 320,00 рублей, то дарить его лучше с письменными документами. Например, приложить открытку с дарственной надписью, сделать надпись на коробке либо на инструкции по эксплуатации. Это позволит избежать споров о том, кому дарился подарок: детям, или всей семье, или только кому-то одному из супругов. В идеале было бы хорошо заключить договор дарения у нотариуса.

Галина Потапенко спрашивает: «У меня очень шумные соседи. Приближаются праздники, и я опасаюсь, что каждые вечер и ночь будет очень шумно. До какого времени можно громко слушать музыку и куда обращаться, если слишком шумно?»

– В соответствии с ч. 1 ст. 22.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрацию и шум с 23 до 7 часов, влечет наложение штрафа от двух до десяти базовых величин. Аналогичные действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влекут наложение штрафа от десяти до тридцати базовых величин. Если Ваши соседи нарушают указанные требования закона, можно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных к административной ответственности.

Нина Лещикова спрашивает: «Сосед начал делать ремонт, а у меня маленький ребенок, который спит днем с 12.00 до 15.00. Можно ли как-то обязать соседа не включать оборудование днем, пока спит малыш?»

– На практике в жилых домах ремонтные работы, создающие повышенный шум, возможно производить в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Поскольку это время совпадает со временем сна Вашего ребенка, посоветуем Вам согласовать время проведения ремонта с соседом в добровольном порядке. Следует отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 22.12 Кодекса Рес­публики Беларусь об административных правонарушениях проведение работ по переустройству и (или) перепланировке в жилых домах в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а равно проведение таких работ с 19 до 9 часов в рабочие дни влечет наложение штрафа от четырех до десяти базовых величин. Поэтому, если Ваш сосед будет нарушать указанные нормы, имеются все основания для обращения в правоохранительные органы.