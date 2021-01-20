На вопросы читателей “БЖ” ответит государственный медицинский судебный эксперт-биолог Мария Драница

Можно ли доказать отцовство анонимно по волосам? Насколько достоверный тест на ДНК? Как доказать отцовство, если мужчина пропал без вести или умер?

На эти другие вопросы читателей во время прямой линии ответит заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, государственный медицинский судебный эксперт-биолог Мария Андреевна Драница.

Вопросы принимаются до 27 января по телефону редакции 72-01-77 и по электронной почте: babruiskae@gmail.com.

Ответы в дальнейшем будут опубликованы на страницах газеты и на ее сайте.