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На вопросы бобруйчан в сфере ЖКХ ответят 5 февраля

bobruisk.by 39 0

На вопросы бобруйчан в сфере ЖКХ ответят 5 февраля

5 февраля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

71-54-41Бизукоить

Станислав Викторович

заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-71-86Дыба Людмила Викторовнадиректор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
73-32-71Кагарлицкая

Антонина Александровна

заместитель директора

Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района

г. Бобруйска"

(по экономике и финансам)

73-87-76Корхов

Игорь Васильевич

начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-91-36Пинчук Игорь Анатольевичзаместитель главного инженера Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
71-87-76Урбанович Игорь Александровичдиректор Государственного предприятия "Горсвет г. Бобруйска"

 

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