На вопросы бобруйчан в сфере ЖКХ ответят 5 февраля

5 февраля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|71-54-41
|Бизукоить
Станислав Викторович
|заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-71-86
|Дыба Людмила Викторовна
|директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|73-32-71
|Кагарлицкая
Антонина Александровна
|заместитель директора
Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района
г. Бобруйска"
(по экономике и финансам)
|73-87-76
|Корхов
Игорь Васильевич
|начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-91-36
|Пинчук Игорь Анатольевич
|заместитель главного инженера Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
|71-87-76
|Урбанович Игорь Александрович
|директор Государственного предприятия "Горсвет г. Бобруйска"