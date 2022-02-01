На вопросы бобруйчан в сфере ЖКХ ответят 5 февраля

5 февраля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

71-54-41 Бизукоить Станислав Викторович заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-71-86 Дыба Людмила Викторовна директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 73-32-71 Кагарлицкая Антонина Александровна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по экономике и финансам) 73-87-76 Корхов Игорь Васильевич начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-91-36 Пинчук Игорь Анатольевич заместитель главного инженера Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" 71-87-76 Урбанович Игорь Александрович директор Государственного предприятия "Горсвет г. Бобруйска"