На вопросы бобруйчан отвечает адвокат

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» — Ольга Владимировна Маевская.

Вопрос:

«У меня есть жилой дом, который пока не оформлен, но я хочу сделать так, чтобы и жилой дом и все, что у меня есть, досталось моему старшему внуку. Можно ли так?».

Ответ:

На данный момент, пока жилой дом не оформлен, можно обратиться в нотариальную контору и оформить завещание как на жилой дом, так и на все свое имущество, которое будет принадлежать наследодателю к моменту его смерти.

В отличие от договора дарения, при удостоверении завещания, нотариусу можно и не предоставлять документы на имущество. А вот при заключении договора дарения, предметом договора всегда выступает определенное имущество, соответственно нужно предоставить документы, подтверждающие права на него.

Вопрос:

«У меня есть только одна дочь, мужа давно нет, мои родители тоже давно умерли. У меня есть квартира. Я хочу, чтобы она после моей смерти досталась дочери. Нужно ли мне писать на нее завещание или подарить ей квартиру сейчас?».

Ответ:

Исходя из вопроса, есть у наследодателя только один наследник первой очереди и, если с наследодателем что-то случится, то единственным наследником будет дочь – независимо от того, будет ли завещание в ее пользу, либо нет. Что касается заключения договора дарения, то это – распоряжение имуществом уже сейчас, а не на случай смерти. Право собственности перейдет к одаряемому при заключении и регистрации договора, поэтому перед заключением договора дарения следует тщательно все обдумать.

Вопрос:

«Нас всего 5 сестер, недавно у нас умер отец, но за наследством обратилась и та сестра, которая живет далеко в РФ, за отцом не смотрела, ему не помогала. Будет ли наша сестра наследницей, если она не смотрела за отцом»?

Ответ:

Для наследования по закону достаточно факта родства и принятия наследства. Если наследник обратится в нотариальную контору за принятием наследства в шестимесячный срок и представит все необходимые документы, то сможет получить определенную долю в наследственном имуществе.