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Происшествия

На вице-президента Аргентины совершено покушение

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На вице-президента Аргентины совершено покушение

На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение. Мужчина наставил на ее пистолет. Президент страны Альберто Фернандес назвал происшествие попыткой убийства. Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня около 21:00 мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии [в 1983 году]», — рассказал он.

Альберто Фернандес добавил, что нападавший нажал курок.

«Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок», — заявил лидер Аргентины.
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