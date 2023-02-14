В 2023 году на ветровально-буреломных лесосеках в Могилевской области создадут более 2,3 тыс. га новых лесов. Об этом во время итогового заседания коллегии Могилевского ГПЛХО рассказал генеральный директор Сергей Максимович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Сергей Максимович отметил, что в прошлом году на ветровально-буреломных лесосеках в Могилевской области лесные культуры были высажены на площади 743 га. "При проведении республиканской акции "Аднавiм лясы разам!" посажено около 300 га. Уже в 2023 году планируется создать на ветровально-буреломных лесосеках более 2,3 тыс. га новых лесов", - отметил гендиректор.

На итоговой коллегии ведомства министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, что на всех ветровально-буреломных лесосеках Беларуси в этом году будет создано 2,5 тыс. га новых лесов, а большая часть из них - в Могилевской области.