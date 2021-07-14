На Ульяновской горела квартира

13 июля в 18.30 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение от очевидца о пожаре на балконе в квартире многоэтажки по улице Ульяновская в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение оконной рамы. В это время хозяин квартиры пытался справиться самостоятельно с пожаром подручными средствами. Прибывшие на место ЧС спасатели ликвидировали возгорание. Хозяин квартиры не пострадал.

В результате пожара уничтожена балконная рама и имущество на балконе, повреждена кухонная рама.

Причина пожара: неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.

МЧС напоминает: согласно правилам пожарной безопасности гражданам не допускается проведение огневых работ в многоквартирных жилых домах и на их придомовой территории. Берегите дом от пожара. Телефон МЧС 101 и 112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.