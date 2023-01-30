На улице Рябиновой горела баня

27 января в 12.34 в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил звонок, жители сообщили о загорании бани в Бобруйске по улице Рябиновой.

Из-под кровли бани шел дым, хозяев на месте не было. В считанные минуты горение было ликвидировано.

В результате пожара повреждена стена бани. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара. Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: Берегите себя и свое имущество от пожара!

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС