На улице Розы Люксембург горел дом
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18 декабря в 20.50 от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Розы Люксембург в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет. Дом двухквартирный. Горение развивалось в квартире № 1.
В результате пожара повреждено чердачное помещение по всей площади дома. В квартире №1 уничтожена кровля, перекрытие по всей площади, имущество, обуглены стены, потолок. Спасена квартира №2, гараж.
Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: в отопительный период будьте кране осторожны при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов.
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