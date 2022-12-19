На улице Розы Люксембург горел дом

18 декабря в 20.50 от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Розы Люксембург в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого нет. Дом двухквартирный. Горение развивалось в квартире № 1.

В результате пожара повреждено чердачное помещение по всей площади дома. В квартире №1 уничтожена кровля, перекрытие по всей площади, имущество, обуглены стены, потолок. Спасена квартира №2, гараж.

Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: в отопительный период будьте кране осторожны при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов.