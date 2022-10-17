На улице Глубокой горел дом
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17 октября в 10.21 утра поступило сообщение от очевидца о начинающемся пожара жилого дома на улице Глубокой в Бобруйске.
Наблюдался выход дыма из-под кровли домовладения, внутри создалось плотное задымление. Хозяева на месте отсутствовали. Дом двухквартирный, одноэтажный.
Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате огнем повреждено перекрытие, имущество, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество. При пожаре звонить 112.
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