На улице Глубокой горел дом

17 октября в 10.21 утра поступило сообщение от очевидца о начинающемся пожара жилого дома на улице Глубокой в Бобруйске.

Наблюдался выход дыма из-под кровли домовладения, внутри создалось плотное задымление. Хозяева на месте отсутствовали. Дом двухквартирный, одноэтажный.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате огнем повреждено перекрытие, имущество, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество. При пожаре звонить 112.