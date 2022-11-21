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Происшествия

На улице Ермака горел гараж

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На улице Ермака горел гараж

Днем 18 ноября Бобруйским спасателям поступило  сообщение о загорании частного гаража по улице Ермака в Бобруйске. 

Под угрозой оказались сарай и частный дом вблизи пожара. Прибывшие спасатели не дали пламени распространиться. Происходил выход дыма из-под кровли гаража, создалось  задымление. Со слов хозяйки, внутри никого нет.

Работники МЧС справились с пожаром. В результате огнем повреждена кровля. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей,  теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает: при обнаружении пожара необходимо отойти на безопасное расстояние и срочно звонить по телефонам 101 или 112.

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