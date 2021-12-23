На улице Широкой горел легковой автомобиль
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22 декабря в 23.53 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Широкой в Бобруйске.
По прибытию подразделений МЧС происходило горение автомобиля 2004 г.в. Спасатели ликвидировали горение.
В результате огнем повреждена задняя крышка автомобиля и задний бампер, уничтожено заднее стекло. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: не оставайтесь равнодушными к чей-то беде. Если стали очевидцем пожара, звоните в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщите диспетчеру что происходит.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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