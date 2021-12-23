На улице Широкой горел легковой автомобиль

22 декабря в 23.53 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Широкой в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение автомобиля 2004 г.в. Спасатели ликвидировали горение.

В результате огнем повреждена задняя крышка автомобиля и задний бампер, уничтожено заднее стекло. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: не оставайтесь равнодушными к чей-то беде. Если стали очевидцем пожара, звоните в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщите диспетчеру что происходит.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС