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На улице Минской укладывают тротуарную плитку. Фото

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На улице Минской укладывают тротуарную плитку. Фото

Фото Виктора ЧАБАНА.

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