На улице Горелика вспыхнула квартира
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Утром 11 декабря бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Горелика в Бобруйске.
По прибытию подразделений МЧС к месту пожара наблюдался выход дыма из окон квартиры на втором этаже. Оперативными действиями спасателей произведена ликвидация возгорания. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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