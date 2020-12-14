На улице Горелика вспыхнула квартира

Утром 11 декабря бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Горелика в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС к месту пожара наблюдался выход дыма из окон квартиры на втором этаже. Оперативными действиями спасателей произведена ликвидация возгорания. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС