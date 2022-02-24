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В стране и мире

На Украине ввели военное положение

РИА 45 0

На Украине ввели военное положение

Президент Украины Зеленский объявил военное положение на всей территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории страны вводится военное положение.
"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.

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