На углу улицы Интернациональной – Октябрьской произошло ДТП. Движение временно перекрыто (видео)

В Бобруйске на углу улицы Интернациональной - Октябрьской произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники ГАИ, ведется оформление ДТП, передает с места событий корреспондент «БЖ».

В связи с этим движение с улицы Интернациональной на улицу Октябрьскую временно перекрыто.

Движение общественного транспорта продолжает работу в прежнем режиме.

Видео: телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».