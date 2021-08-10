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На углу улицы Интернациональной – Октябрьской произошло ДТП. Движение временно перекрыто (видео)

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В Бобруйске на углу улицы Интернациональной - Октябрьской произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники ГАИ, ведется оформление ДТП, передает с места событий корреспондент «БЖ».

В связи с этим движение с улицы Интернациональной на улицу Октябрьскую временно перекрыто.

Движение общественного транспорта продолжает работу в прежнем режиме.

Видео: телеграм-канал «Говорит и показывает Бобруйск».

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