На углу улицы Интернациональной – Октябрьской произошло ДТП. Движение временно перекрыто (видео)
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В Бобруйске на углу улицы Интернациональной - Октябрьской произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники ГАИ, ведется оформление ДТП, передает с места событий корреспондент «БЖ».
В связи с этим движение с улицы Интернациональной на улицу Октябрьскую временно перекрыто.
Движение общественного транспорта продолжает работу в прежнем режиме.
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