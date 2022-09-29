На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

На учениях Коллективных сил ОДКБ в Казахстане, которые начались 26 сентября, впервые отработают задачи и мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации биологического характера, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учений.

"К практическим действиям по противодействию условной особо опасной инфекции неизвестного происхождения будет задействовано новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ – совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, – отметили в пресс-центре. – Основу подразделения составляют российские специалисты научно-исследовательских подразделений Минобороны России на новых образцах техники. Все образцы экспонировались в том числе на международных выставках и форумах".

Активная фаза командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения состоится на казахстанском полигоне Матыбулак с 3 по 7 октября. Воинские контингенты государств ОДКБ отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6,5 тыс. человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

По материалам belta.by.